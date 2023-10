Chega a Redondela unha nova edición do ciclo “Humor na súa tinta”. O Multiusos da Xunqueira acolle de outubro a febreiro unha sesión mensual, sempre en domingo, na que as risas están máis que aseguradas.

O cartel desta sexta edición abrirase o día 22 deste mes coa comedia musical da Compañía Onbeat “El Musical de los 80s 90s”.

Para novembro está programado o día 12 o show de monólogos e chistes “8 apellidos andaluces”. O 17 de decembro Beatriz Rico presentará “Pepa no me des tormento”. Xa en 2024, no mes de xaneiro, o día 14, terá lugar “First Comedy Date” e o primeiro domingo de febreiro, o 4, Grison Beatbox desde la resistencia “En Bucle”.

Venda de entradas

Todos os espectáculos serán ás 19.00 horas e o prezo da entrada é de 13 euros anticipada (ao que hai que sumarlle os gastos de xestión) e 16 euros na billeteira.

A venda de entradas está xa dispoñible a través da páxina web www.woutick.es e, de xeito presencial, na recepción do Multiusos da Xunqueira.