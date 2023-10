O Concello de Ponteareas decidiu prorrogar o ciclo O Son do Tea – As Nosas Bandas. Deste xeito, terán lugar diversos concertos ao longo deste mes de outubro logo do éxito, segundo fontes municipais, dos celebrados durante setembro, enmarcados nas festas dos Remedios e San Miguel, das cales, precisamente, o goberno local vén de facer unha valoración positiva.

“O resultado foi un equilibrio de música e deporte locais e eventos para todos os públicos, cos que puidemos celebrar as festas que, a tenor da cantidade de xente nas rúas, foi unha das edicións con mellor acollida polos veciños e veciñas, e pola xente que nos visita, dos últimos anos”, sinalou a alcaldesa Nava Castro quen confirmou que “debido ao éxito do ciclo O Son do Tea - As Nosas Bandas, e coa axuda da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, o ciclo prorrogarase durante todo o mes de outubro”. Será nos vindeiros días cando dean a coñecer o programa con datas, hora e lugar concretos.