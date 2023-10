Asistencia psicolóxica, asesoramento xurídico, inserción laboral, obradoiros, debate, benestar, encontros... son algunhas das accións nas que participaron un grupo de mulleres dos concellos de As Neves, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño dentro do programa “Xuntas”.

Máis dunha trintena de sesións leváronse a cabo nas tres localidades durante os meses de agosto e setembro ao abeiro deste plan de igualdades e prevención a violencia de xénero, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Xunta de Galicia a través da Consellaría de Promoción de Emprego e Igualdade.

Dende os concellos indican que con programas como este “seguimos apostando pola saúde mental a través da atención psicolóxica e tamén polo empoderamento e seguridade do cumprimento dos dereitos das mulleres a través do asesoramento xurídico. O programa Xuntas traballou na mellora da realidade laboral das nosas veciñas que xunto aos diferentes obradoiros supón unha mellora da súa realidade xeral”.

As actividades levadas a cabo estiveron relacionadas co emprego, o mundo rural, as artes, a violencia de xénero, a alimentación e a saúde mental. Precisamente sobre saúde mental foi o último dos obradoiros que se impartiu na biblioteca municipal de Salvaterra de Miño.

Como remate, as mulleres que participaron no programa, acompañadas das alcaldesas de Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño, Loli Castiñeira e Marta Valcárcel, respectivamente, fixeron un achegamento ao mundo laboral cunha visita ás instalacións da empresa Albo, coa intención de ofertarlle unha experiencia que facilite a súa empregabilidade.