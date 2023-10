O skatepark de San Rafael, en Pereiras, acolle ao longo deste sábado unha nova edición do festival de cultura urbana Demostra.

Dende as 10 da mañá e ata as 10 da noite haberá exhibición de grafitti pero haberá outras modalidades, skate, bmx e scooter das que haberá competición e tamén talleres, todo elo de balde.

De 11.00 a 12.00 horas será a quenda do skate amateur e de 12.00 a 13.00 horas skate avanzado. Nesa mesma franxa horaria celebrarase a primeira rolda de obradoiros. Trala parada para o xantar, a programación retómase ás 16.00 horas coa competición de bmx amateur. Entre as 17.00 e as 18.00 horas será a quenda do bmx avanzado e haberá tamén unha segunda rolda de obradoiros. De 18.00 a 19.00 horas scooter amateur e, a continuación, entre as 19.00 e as 20.00 horas scooter avanzado e terceira rolda de obradoiros.

Será a partir das 20.00 horas cando teña lugar a entrega de premios e sorteos e como broche de ouro a esta xornada de sábado festa con música dj ata as 4 da madrugada.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada pola alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; a concelleira de Participación Cidadá e Mocidade, Julia Loureiro; o edil da parroquia de Pereiras, Leo Costas, e representantes da organización do evento, participaron na presentación do festival Demostra