Cunha participación que superou os 100 deportistas, o Concello da Cañiza cualifica de gran éxito a Marcha Cicloturista BTT. A proba dispoñía dun trazado de preto de 40 quilómetros, con saída e chegada ao camping da Cañiza, que bordeou as montañas da Franqueira e do Pedroso, con avituallamento programada para a media mañá no espazo natural de Fontefría e outro ao rematar no cal os participantes recibiron ademais un agasallo do Concello, como entidade organizadora contando coa colaboración do Clube Ciclista Grupeta Pan de Zarko. Ademais, membros de Motoclub Tumbada As Catro, Cronotec, voluntarios do Clube de Balonmán Cañiza, da Policía Local e da Garda Civil da Cañiza, do equipo de asistencia da ambulancia, do Camping Carballo do Marco da Cañiza e dos traballadores e concelleiros do equipo de goberno axudaron na no desenvolvemento da proba.