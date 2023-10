O Concello de Salvaterra de Miño exporá as obras do alumnado do curso de pintura de maiores a partir do vindeiro mércores día 11 na casa consistorial. Son traballos todos eles realizados por persoas maiores de 65 anos que participaron en edicións anteriores desta acción formativa e de lecer.

Tal e como nos recalca a súa mestra Emma, “poderemos ver traballos que realizaron durante o pasado curso persoas que nunca antes pintaron e que amosaron unha grande destreza e interese pola actividade”. A exposición poderá visitarse ata o 31 de outubroo e “supón o mellor expoñente da necesidade e valor das actividades para maiores”, unha iniciativa que se vén desenvolvendo nos últimos anos e que pechou xa as inscricións para este curso que comeza precisamente a vindeira semana. Cartografía de A Raia Por outra banda, mañá domingo é o último día para visitar a exposición “Cartografía de A Raia” no Museo da Ciencia do Viño, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00 horas. Nela amósase, a través de láminas ilustrativas, métodos e instrumentos, a evolución histórica dos traballos para o establecemento da fronteira con Portugal, prestando atención preferente á zona fronteiriza ó longo do Río Miño.