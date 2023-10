O veciño de Salceda de Caselas, Luís Fernández, vén de quedar 20º no Campionato do Mundo de Piragüismo en Slalom celebrado en Lee Valley, en Inglaterra. Un posto que supón a consecución do obxectivo principal nesta competición: obter raza olímpica para a embarcación de cara ás olimpíadas de París 2024.

Dende o Concello de Salceda de Caselas mandan todos os azos posibles a Luis, para que sexa el quen poida gozar desa clasificación e cumprir co seu soño olímpico o vindeiro ano, ao tempo que lle envían “moita forza” para as finais da Copa do Mundo de Slalom que se está a celebrar este días en Vaires-Sur-Marne (Francia)

O piragüismo español conseguiu o pleno para París 2024 acadando as catro prazas ás que aspiraba. Unha delas conseguida pola canoa masculina (C1) de Luís Fernández que se clasificou na vixésima posición. O bo traballo feito nos Xogos Europeos serviulle para certificar esa praza. Fálase de prazas e non de nomes, xa que só se clasifican as embarcacións, e o nome de quen as manexará en París 2024 confirmarase máis preto da cita olímpica.