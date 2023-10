Alumando guardés vén de recibir a visita doutros estudantes, como eles, de Alemaña, Italia e Turquía, aos cales acompañaron ao longo dunha semana nunha estadía formativa e tamén lúdica e turística.

A acción enmárcase no programa Digilinc dentro do Erasmus + KA210 do que está a participar o IES A Sangriña. Trátase dun proxecto internacional de inclusión social que pretende tamén protexer a nosa lingua e expresións culturais por medio da dixitalización. O programa, que foi aprobado pola Unión Europea de xeito meritorio, reúne a diferentes institucións colaboradoras: o Käthe-Kollwitz - Berufskolleg (Alemaña), o I.I.S. Alberti (Italia), o Falez Mesleki ve Teknil Anadolu Lisesi (Turquía) e ao propio IES A Sangriña da Guarda.

O alumnado dos ciclos formativos de Informática, de Administración e Xestión e tamén estudantes de ESO están a aprender sobre as distintas culturas dos seus homólogos alemáns, italianos e turcos, unha aprendizaxe que se enriquece sobre todo coa estadía en cada un dos catro lugares. Precisamente, vén de ser a visita a terras galegas. Os guardeses acolléronos durante unha semana nos seus fogares e compartiron con eles unha serie de actividades lingüísticas (presentacións, vídeos, xogos de pistas) e visitas culturais a empresas e a espazos da contorna: rutas guiadas polo casco vello da Guarda, sendeirismo polos Muíños do Folón e do Picón, paseo en batiscafo pola Ría de Arousa e a visita á catedral de Santiago de Compostela.

Visitas na contorna

Pero as actividades desenvolvidas non terían o mesmo carácter sen a axuda e colaboración dos membros de organizacións locais, como Avelaíña, a residencia Monte Santa Tecla, a adega Terras Gauda e o propio Concello da Guarda. Así, as delegacións tiveron a oportunidade de explorar a beleza do Baixo Miño a través de visitas guiadas e rutas de sendeirismo grazas ao apoio do Concello da Guarda. Ademais, a experiencia enriqueceuse coa colaboración desinteresada de Terras Gauda, adega que abriu as portas dos seus viñedos onde puideron participar dunha degustación e dunha radiografía do mundo do viño. E o máis especial da semana veu da man de Avelaíña, xa que os agasallos para os visitantes foron deseñados polos talentosos nenos da organización, nenos con necesidades especiais que lles deixaron unha pegada inesquecible.

Este itinerario na Guarda representa a segunda mobilidade das catro que inclúe o programa. A primeira foi a visita á cidade turca de Antalya, no pasado mes de maio, e terá a súa continuación a vindeira primavera en Alemaña e o próximo outono en Italia, con máis proxectos e actividades. Todo elo co obxectivo de que o respecto e a inclusión sexan fíos condutores no diálogo cultural e na loita por un mundo sen fronteiras, apuntan dende o IES A Sangriña.