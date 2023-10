O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez, e a concelleira de Igualdade, Sheila González achegáronse ao Multiusos Ángel Bedriñana para dar a benvida ás mulleres baionesas participantes no programa “Capacitadas”, unha iniciativa destinada a activar o emprego entre as mulleres do municipio realizada a través do Centro de Información á Muller (CIM).

Trátase dunha acción formativa gratuíta para que as mulleres baionesas se preparen para traballar en atención ao público, “un perfil bastante solicitado na localidade e na comarca”, sinalan dende o Concello. O programa desenvólvese en forma de itinerario formativo cun total de 150 horas, incluíndo obradoiros de sensibilización en igualdade e empoderamento para o emprego con perspectiva de xénero ata prácticas formativas non laborais en empresas, pasando pola formación teórica e inglés básico. O programa “Capacitadas” está dirixido a mulleres desempregadas ou en mellora de emprego e é subvencionado pola Deputación de Pontevedra, no marco das axudas dirixidas a concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero.