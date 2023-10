O Porriño acolle mañá a primeira edición dun evento pioneiro na comunidade, a I Carreira de Empresas de Galicia, un formato novo dentro do running que fomenta a práctica deportiva nas empresas apostando polo benestar a nivel persoal e laboral. Serán máis de 1.300 persoas as que tomen as rúas do caso urbano dende primeira hora, entre eles Pablo Dapena, campión do mundo de tríatlon larga distancia que levará o dorsal número 1 da probra 10K en recoñecemento á súa traxectoria deportiva e como agradecemento á súa disposición a colaborar neste evento, que non só se presenta cun alto nivel deportivo senón tamén solidario. E é que a proba, organizada polo Interrunning Club, en colaboración co Concello do Porriño e LaserGalicia, ten como obxectivo recadar fondos para Bicos de Papel, destinando o 100% do recadado coas inscricións a esta asociación de axuda aos nenos e nenas de oncoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro.

A proba presenta diversas modalidades adaptándose a todos os públicos. Así abriuse a participación a todas as persoas maiores de 16 anos, de maneira individual ou por equipos, camiñando na andaina de 6 quilómetros (que dará comezo ás 09.00 horas) ou correndo 5 ou 10 quilómetros (con inicio ás 11.00 horas). Unha proba aberta tanto ás empresas como para aqueles que queiran participar de maneira individual. Tamén os pitufos, a cativada nada a partir do 1 de xaneiro de 2019, terán a súa particular proba correndo un tramo de 100 metros. Ademais, púxose a disposición para os que non poidan asistir á carreira un Dorsal 0 a través do cal se pode participar cunha doazón para a asociación Bicos de Papel.