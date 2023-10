Ducias de persoas da bisbarra participaron da XVI Limpeza Simultánea “Móllate polos ríos” organizada polo Proxecto Ríos de ADEGA. En total foron 750 voluntarios en toda Galicia que retiraron máis de 6 toneladas de residuos en 52 concellos. A Cañiza, Gondomar, Nigrán, Ponteareas, Porriño, Salceda de Caselas, Soutomaior e Tomiño foron os municipios da bisbarras onde se levou a cabo a limpeza.

No Val Miñor retiraron uns de 620 quilos de lixo. Máis de 600 nun treito de algo máis dun quilometro dos ríos Miñor e Zamáns en Gondomar e 20 na desembocadura do río Muíños en Praia América, Nigrán.

En Salceda levouse a cabo nos ríos Caselas, Landres, Meixira e Becerreira e no Rosal no río da Soberbia. En Tomiño nesta ocasión celebraron a xornada nun luns, e non en domingo como no resto de localidade, co obxectivo de abrir as portas á participación e implicación de todo o alumnado dos centros escolares.