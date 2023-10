Baiona fomenta a igualdade nas tarefas do fogar

O Concello de Baiona vén de presentar unha campaña de sensibilización e fomento da corresponsabilidade no ámbito dos coidados. Baixo o lema “E ti encárgaste? Comparte o peso da responsabilidade”, a Concellería de Igualdade, a través do Centro de Información á Muller (CIM), lanza esta iniciativa a favor da corresponsabilidade no fogar que insta aos homes a asumir os labores do mesmo.

Dende o Concello reivindican a importancia de repartir de forma equitativa entre mulleres e homes as tarefas e coidados do fogar, erradicando así desigualdades de xénero. A campaña está dirixida ao conxunto da cidadanía baionesa, ás distintas unidades familiares, apelando de forma específica aos homes para incrementar a súa implicación e dedicación. O alumnado de 4º E.S.O. do CPI de Cova Terreña participou activamente no acto de presentación durante o cal se resaltou que “a corresponsabilidade é o contrapunto necesario para que poida darse a necesaria conciliación familiar e laboral. Beneficia a todos os membros da unidade familiar: as mulleres terán máis tempo para elas mesmas, os fillos e fillas terán mais relación cos seus pais, adquirirán responsabilidades e valores igualitarios e os homes obterán as ganancias de manter unha relación máis directa e equilibrada cos seus seres queridos”. O Concello de Baiona pretende con actuacións como esta chegar ás conciencias dos baioneses e que reflexionen sobre o papel que cada membro da unidade familiar ten para avanzar cara unha sociedade máis xusta e igualitaria. A campaña estará activa durante un período de tempo e, ademais de cartelería impresa terá presenza nas redes sociais, na páxina web municipal e na canle de Youtube do Concello de Baiona. Forma parte tamén da campaña un vídeo no que participan mulleres e homes de distintos ámbitos da vila para transmitir o concepto e beneficios da corresponsabilidade para a unidade familiar e a sociedade en xeral, a través de distintas mensaxes.