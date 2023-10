A tradicional axenda cultural de outono do Concello de Tomiño chega cunha morea de actividades e dous novidosos programas: o Mes do humor e o Mes do amor. Durante todo outubro, o auditorio municipal de Goián converterase en escenario de hilarantes e divertidas historias capaces de sacar sorrisos a esgalla. Este ciclo de humor arrancará hoxe, ás 21.00 horas, con “Nais”, unha comedia de enredo chea de historias disparatadas protagonizada por Inma Morandeira e Eva Iglesias. “Duncan de palleiro”, de Lila Teatro; “Smoke on the water”, de Ibuprofeno Teatro e “Nina Ninette”, de Paula Quintas-Cía serán outras das propostas para este Mes do humor.

Novembro, mes do amor O mes de novembro Tomiño estará centrado no amor e en historias nas que as relacións afectivas de todo tipo serán o centro. Así, o público poderá achegarse ao auditorio de Goián para desfrutar de “O Goián vaciado”, do Grupo San Roquiño; “Último verán en Santa Cristina”, de Teatro do Noroeste; “1888. A señorita Xulia”, de Estudo Momento e de “Viva Vivaldi (1, 2, 3 e 4 estacións)”, dos Monicreques de Kukas Toda a axenda cultural de outubro a xaneiro pode consultarse, de xeito actualizado, na páxina web do Concello de Tomiño.