O Concello de Arbo convoca unha nova edición, a cuarta, do concurso de fotografía baixo o lema “Arbo, na túa mirada – LXIV Festa da Lamprea” co obxectivo de promocionar o municipio como destino turístico durante os doce meses do ano e facendo fincapé tamén na Festa da Lamprea, declarada de Interese Turístico Internacional, a cal previsiblemente se celebrará en 2024 os días 26, 27 e 28 de abril.

A temática das fotografías é libre, sempre que estea vinculada directamente ao valores turísticos, patrimoniais, naturais, socioculturais e medioambientais de Arbo. Poderán participar no certame calquera persoa, maior de idade, de calquera nacionalidade. O prazo límite para presentar as propostas establécese no día 4 de marzo de 2024, debendo enviarse por correo electrónico ao enderezo oficinas.concellodearbo@gmail.com. Cada persoa poderá presentar un máximo de tres fotografías, orixinais e inéditas, que deberán ir identificadas co nome e apelidos ou un sobrenome do seu autor e unha referencia ao lugar de Arbo no que foron realizadas. Logo da votación que se levará a cabo do 6 ao 8 de marzo outorgaranse cinco premios, o primeiro e segundo consistentes nun paquete turístico dunha fin de semana en Arbo para dúas persoas con visitas e deporte de aventura, e o terceiro, cuarto e quinto, en lotes de viño e licores das adegas da localidade.