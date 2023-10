Entrada a nova estación, a programación cultural no Concello de Gondomar continúa con diversas actividades para este mes de outubro.

Dende onte, e ata mañá domingo, celébrase a cuarta edición do Camiño do Irmandamento, unha ruta ciclista que une a vila Condal co pobo do mesmo nome (Gondomar) en Portugal.

Xa o vindeiro mércores, día 11, chega á biblioteca municipal o Mago Paco co seu espectáculo infantil “Contamaxias”. E tamén na biblioteca terá lugar o seguinte mércores (18) a actividade prevista para o 27 de setembro e que, por motivos alleos ao Concello, tivo que ser adiado, trátase dunha sesión para público infantil baixo o título “Ritmando” a cargo de @s jaloch@s.

Pero antes, o vindeiro sábado 14, un ano máis a Asociación A Cento Cien en colaboración co Concello organizan a décima edición de Motomagosto, que terá lugar no Complexo Deportivo de As Cercas.

Por último, o domingo 29, no Auditorio Municipal Lois Tobío representarase a obra teatral “Mamut”. Nesa fin de semana, o sábado 28 e o martes 31, Gondomar celebrará o seu particular Samaín, con actividades en diferentes rúas e prazas da vila que terán para eses días unha decoración especial.