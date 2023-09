O artista ourensán afincando no Porriño, Xose Luís Otero, vén de estrear novo traballo. Baixo o título “A Viagem” presenta un novo capítulo da súa obra que se constrúe de memorias e materialízase a partir de obxectos, fragmentos e tantas outras referencias rescatadas dos lugares, do pasado, no que pasou a súa infancia.

“A Viagem” foi inaugurada o pasado sábado no Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco, en Portugal, e poderase visitar ata o 3 de marzo do vindeiro ano 2024. Como se expón na súa presentación, cada obra constitúese como un osario de lembranzas, como estruturas visibles dunha traxectoria que é, en esencia, unha complexa viaxe interior, con diferentes entradas para a memoria. É un exercicio de experiencias vividas e que agora o artista desvela, traendo ao presente algunhas desas cuestións existenciais que sempre o inquietaron, como a condición humana, a súa relación con Deus, o medo, a culpa o pecado ou a morte. As súas creacións son alegorías que dan orixe a unha multiplicidade de narrativas e significados que se interceptan, complementan ou dispersan polos distintos espazos expositivos do Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco. A súa obra é xerada por imaxes parciais ou fragmentos, a modo de captura dunha determinada fracción de espazo e de tempo, un lugar e un momento. Neste traballo, ao igual que nos anteriores, hai unha predilección polos grandes formatos, as composicións agrupadas e as montaxes escenográficas.