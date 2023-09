No marco da oferta estable de actividades turístico-deportivas do Concello de Covelo e da Deputación de Pontevedra, preto de medio cento de persoas camiñarán, hoxe e mañá, guiadas polo fotógrafo e biólogo Julio Eiroa, por dúas etapas da Vía Mariana Luso Galaica. O número de prazas é limitado cun máximo de vinte persoas por día, aquelas que desexen inscribirse deben chamar ao teléfono 654 500 652.

Por outra banda, o Concello de Covelo organiza hoxe, en colaboración coa Deputación e o GDR Condado Paradanta, unha nova xornada de observación estelar. As persoas participantes partirán ás 6 da tarde da igrexa de Prado para subir ao miradoiro do Castelo do Faro, o punto xeodésico máis alto de Pontevedra con 1.154 metros de altitude. Alí, de once da noite a dúas da madrugada observarán o firmamento da man da Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía. Máis información e reservas chamando ao 622 676 355.