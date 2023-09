O Concello de Tomiño vén de iniciar unha campaña para fomentar o depósito correcto de residuos. Con ela preténdese evidenciar as malas prácticas para fomentar que a veciñanza sexa responsable e utilice os colectores axeitados para cada tipo de residuo e faga uso do servizo de recollida de voluminosos.

Dende hai meses veñen aparecendo voluminosos e residuos en xeral depositados fóra de lugar en diferentes puntos do Concello. Isto está a implicar problemas de salubridade e limpeza, xa que o lixo depositado na rúa produce malos cheiros e atrae animais, que o removen e espallan. Este feito altera gravemente o traballo de recollida por parte dos operarios do Concello, que ademais do seu labor habitual teñen que localizar e recoller os residuos ciscados fóra de lugar.

Estas actuacións poden ademais carrexar multas de ata 750 euros, ou superiores se a incidencia é grave, para as persoas que cometen as infraccións.

Desde o Concello lémbrase que existe un servizo gratuíto de recollida de voluminosos porta a porta. Para utilizalo, só hai que chamar ao teléfono 986 622 001 e nel recibiranse as indicacións de día e horario de recollida. Ningún residuo voluminoso debe ser depositado ao lado dos contedores de lixo.