Ponteareas lanza os seus globos

Pasados xa Os Remedios, a outro gran acontecemento das festas de setembro en Ponteareas é San Miguel. Unha xornada, festividade local, que se caracteriza polo tradicional lanzamento de globos de papeis que atrae a numeroso público, veciñanza e curiosos, ao centro da vila. Será o venres 29, a partir das 13.30 horas, na Praza de Bugallal, logo de que se oficie a misa solemne con procesión. Pola noite haberá verbena na Praza Maior coa orquestra Miramar.

Pero ata entón, quedan por diante varios días cheos de actividades. O máis inmediato hoxe mesmo, onde a música será a gran protagonista. A xornada comezará cun concerto da Banda de Música Unión de Guláns, nos Xardíns da Xiralda ás 12.30 horas; actuación que se repetirá o venres 29, ás 11.00 horas.

Xa pola tarde terá lugar o Concurso de Gaitas do País que alcanza neste 2023 a súa 55 edición. Dará comezo ás 16.30 horas cunha ruada dos grupos participantes que se dirixirán ata o auditorio Reveriano Soutullo onde terá lugar o certame do que sairán as catro agrupacións galardoadas con premios de 2.000 euros para a gañadora, 1.500 para a que quede en segundo lugar, 1.000 euros para a terceira e 600 para a cuarta. Nesta ocasión, o concurso rende homenaxe a Antonio Cabaleiro Millares, unha das voces de Treixadura, referente da música tradicional galega, falecido o pasado ano.

Para hoxe tamén están programados un campionato de baloncesto 3x3, na Praza Maior a partir das 16.30 horas, e un torneo de petanca no Parque das Pombas, de 17.00 a 21.00 horas.

Mañá domingo actuará Uxía Lambona e a Banda Molona, ás 18.00 horas no Auditorio Reveriano Soutullo (entrada 3 euros)

De cara á última fin de semana festiva, o sábado 30 celebraranse, dende primeira hora da mañá, dous torneos, un de xadrez e outro de hóckey e tamén a carreira pedestre V Ribeira do Tea, con saída dende Salvaterra e chegada á Moscadeira; pola noite, verbena coa orquestra Trébol e o grupo América SL. E o domingo, de novo cita musical, ás 12.30 horas a Banda de Música Reveriano Soutullo ofrecerá un concerto nos Xardíns da Xiralda e a partir das 21.00 horas, na Praza Maior, Los Players porán o broche de ouro ás festas de setembro da vila do Tea.