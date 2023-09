O Concello de Nigrán retomou esta semana o seu programa de turismo social para a veciñanza da terceira idade despois das vacacións de verán. Así, un total de cen maiores do municipio coñeceron o mércores o Museo do Mar de Vigo e posteriormente acudiron a unha comida-baile nun coñecido restaurante de Redondela co obxectivo de que socializasen entre eles e realizasen actividade física. O Concello continuará ofrecendo durante todo o ano este tipo de excursións por Galicia e sempre a prezos populares para que resulte asequible a calquera persoa.

Desde o goberno local entenden que “viaxar non só serve para descubrir lugares novos, senón que achega moitísimos beneficios especialmente útiles para as persoas maiores, como a mellora do ánimo, aumento da creatividade, mellora da capacidade de resolver problemas, estimulación da actividade cerebral e reconstituínte da memoria e da atención”. Con este obxectivo, este programa municipal iniciado no ano 2016 percorreu xa todas as provincias de Galicia e diferentes puntos de Asturias e Portugal”.