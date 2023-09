O Concello de Nigrán suma a súa oferta cultural específica para maiores a actividade de teatro ao estar demostrado que é unha ferramenta especialmente axeitada para mellorar a calidade de vida das persoas. Así, por vez primeira no municipio, ofrécese un novidoso curso desde outubro e ata xuño dirixido especificamente á veciñanza maior de 60 anos e/ou pensionistas xubilados.

O custe total é de 25 euros e desenvolverase a cargo do grupo local Teatro do Ar os luns, de 17.30 a 19.00 horas, no Centro da Terceira Idade da Ramallosa. As persoas interesadas poden apuntarse na Oficina de Información Cidadá do Concello a partir do vindeiro xoves 28 de setembro, distribuíndose as 15 prazas dispoñibles por rigorosa orde de inscrición.

“Durante todo o ano ofrecemos desde o Concello diferentes cursos de ‘envellecemento activo’ e agora sumamos este como actividade municipal específica porque está demostrado que está moi indicado para facilitar a integración social, a memoria e mesmo a mobilidade” , explica o alcalde, Juan González.

Precisamente, o director de Teatro do Ar, Pedro Rodríguez, destaca tamén os beneficios do teatro para a saúde e engade que tamén se trata de atopar “talento agochado entre a terceira idade” e de que comprendan que “hai moitos límites que aínda se poden superar”.

O obxectivo é establecer esta actividade de xeito permanente e que culmine cada curso cunha representación teatral.