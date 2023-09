Máis de medio milleiro de persoas asistiron ao DesfilaMos e ao Concurso de Novos Deseñadores das Palilleiras de Mos celebrado no pavillón Patricia Martínez. DesfilaMos é un evento onde artesanía, moda e novos deseñadores que promoven e promocionan a artesanía do encaixe de palillos “palilleir@s”. No acto estiveron presentes representantes de Bulgaria e Portugal, así como tamén de xeito virtual Arxentina, Italia, Polonia e Eslovaquia, e diferentes artesáns e empresas de Galicia. O primeiro premio foi para a colección Amulet, o segundo para Arnela, o terceiro para Quería e o premio especial do público levouno Aura.