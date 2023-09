Mos dá un paso máis no seu camiño cara a transformación fomentando o comercio e a hostalería de proximidade e celebra un mercado aberto. Un evento, baixo o nome “Queda en Mos” que dará un impulso ao comercio abrindo unha nova etapa para a economía local. O Concello dinamiza este encontro multisectorial entre os comerciantes e profesionais locais para estimular o asociacionismo e a visibilización, aseguran fontes municipais.

Logo de ter que ser aprazado pola condicións meteorolóxicas adversas, “Queda en Mos” celebrarase o vindeiro domingo, día 1 de outubro, na contorna do Multiusos das Poza que se converterá nun centro comercial aberto con oportunidades, dispondo dun área de “terraceo” onde poder tomar bebidas e tapas e desfrutar de música en directo e actividades para os máis pequenos da casa.

Precisamente o Multiusos das Pozas acolleu o acto de presentación deste novo proxecto “Queda en Mos”, ao que asistiron os responsables da iniciativa, que ten como obxectivo dinamizar accións beneficiosas para promover e impulsar o comercio local, a hostalaría e o turismo mosenses. A alcaldesa, Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira de Emprego e Participación cidadá, Julia Loureiro, presentaron as primeiras liñas do proxecto “Queda en Mos” como o punto de partida das accións que se desenvolverán.

Ademais, deuse a coñecer nunha proxección de vídeo a nova identidade corporativa que simboliza ao sector.

A alcaldesa indicou que “a identidade corporativa representa ás dez parroquias mosenses unidas polo comercio” e destacou “o apoio do Concello aos comerciantes” coa organización da I edición do evento “Queda en Mos” que se prolongará ao longo de toda a xornada, a partir das 10 da mañá e ata as 9 da noite, e no que xa confirmaron a súa presenza más dunha vintena de negocios locais, procedentes de todas as parroquias de Mos, contando tamén con emprendedores, algún deles destacando pola seu enfoque innovador a nivel local e outros a nivel internacional.

Os comerciantes aportaron a este acto de presentación unha cesta con agasallos que se sorteará entre todo o público no día do evento, o vindeiro domingo, que será cando reciban a mosenses e visitantes, amosándolles os seus negocios, produtos e servizos. “Haberá un ambiente similar ao dun centro comercial aberto con hostalaría, actividades infantís e espazo para demostracións dos comerciantes”, apuntaron.

A concelleira confirmou a asistencia de artistas emerxentes e destacou a actuación musical da asociación das folclóricas Lagharteiras de Mos, que participaron no himno do Centenario do Real Club Celta con C.Tangana.

A alcaldesa concluíu o acto de presentación cun chamamento “ao emprendemento, á unión comercial e á óptima utilización dos recursos dispoñibles, como os programas de apoio das institucións ás iniciativas comerciais e o contexto do proxecto promotor “Queda en Mos”.