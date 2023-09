Amparo Tellado, a actriz galega de maior idade, será a encargada de dar hoxe o pistoletazo de saída oficial ás Festas do Cristo de Porriño. Farao xunto cos demais integrantes do grupo de teatro Fontevella dende o balcón da casa consistorial ás 13.00 horas, pero a animación de rúa comezará antes, ao igual que a programación cultural neste mes festivo na capital da Louriña.

A vila vive os días grandes das Festas do Cristo dende antonte prolongándose ata o vindeiro domingo 1 de outubro, período no que se concentra máis de medio cento de actividades para todos os públicos e gustos. Verbenas, espectáculos infantís, concertos, actuacións musicais, monólogos, animación de rúa, exhibicións deportivas e competicións. Precisamente hoxe celébrase o I Torneo de Fútbol Jonathan Vila e tamén o Torneo de Tenis Festas do Cristo 2023.

Orquestra Panorama

Logo do Negrita Musica Festival, a actuación de El Combo Dominicano e o concerto de Juan Magán, onte no Louro Valley Festival, queda aínda por diante moita música.

Hoxe terá lugar a segunda de sete verbenas, tocarán o Grupo Horizonte The Show na Praza Central e a orquestra Panamá Band na Praza Arquitecto Antonio Palacios, mentres que en San Sebastián celebrarase unha nova edición do Montando Cristo Festival, no que actuarán Castro y Los Escoltas, Buxa, Hard Trip e The Broke. Mañá domingo de novo verbena con Gran Parada e Ritmo Joven e o luns, festivo local, grupo Alkar e Panorama.

Xa para a vindeira fin de semana están programadas outras tres, o venres con M-3 Show e Costa Blanca, o sábado coas orquestras Compostela e Suavecito e o domingo porán o broche de ouro América de Vigo e Los Coleguitas.

As bandas de música terán tamén un lugar importante nas Festas do Cristo. Hoxe ás 19.00 horas na Praza do Cristo actuará a Banda de Música Unión de Guláns, mañá ás 20.00 horas no mesmo lugar a Banda da Agrupación Musical do Porriño, ademais trala misa solemne, ás 12.00 horas, as bandas Arume de Malvas e da Brillat acompañarán á procesión e o luns tocará a Banda de Música Municipal de Redondela.

Xa de cara a vindeira semana, o xoves Skarajzz e o venres as Gril’s Gang ofrecerán un concerto. O venres haberá tamén festa dj, o sábado actuación da Banda de Música Municipal de Salceda e o domingo da Banda de Gaitas San Xoán de Paramos, logo da final do certame "Tes talento?", do que onte se celebrou a semifinal.

Monólogos

O humor ten tamén o seu lugar nestas festas. Monologuistas de renome serán os encargados de debuxar sorrisos nas facianas de porriñeses e visitantes que se acheguen estes días á vila. Están programados tres monólogos na Praza Arquitecto Antonio Palacios, o primeiro será mañá ás 21.00 horas, a cargo de Víctor Grande; o luns, ás 20.30 horas, será a quenda de Pepo Suevos e o xoves 28, á mesma hora, pechará o ciclo Oswaldo Digón.

Infantil

O espectáculo familiar “Los Gabytos” dous pallasos da tele e a visita dos Bolechas son as propostas para o público infantil nestes días grandes de festa. A rúa Domingo Bueno acolle hoxe ás 20.00 horas aos herdeiros da gran dinastía dos Aragón, que traen a Porriño o único tributo oficial a Gaby, Fofó e Miliki, un espectáculo cheo de humor e cancións que marcaron varias xeracións. Mañá, a partir das 18.00 horas, a vila recibe a visita dos Bolechas que estarán polas rúas do casco urbano para fotografarse cos máis pequenos da casa.

Toda a programación, actualizada a diario, pode consultarse na páxina web ecultura.net