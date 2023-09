Un total de quince establecementos tudenses ofrecen neste mes de setembro unha oferta gastronómica que recolle o legado xudeu vinculado á cociña co bacallau coma protagonista. Así dentro da programación ‘Setembro Xudeu en Tui’ pódese degustar o Menú Sefardí preparado polo Parador de Turismo San Telmo que ofrece Cebola rechea de cabaza especiada, pistachos e melaza de granada, “Albondiguillos” de peixe con salsa de limón e “Ginestada”. Amais outros catorce establecementos ofertan dende taquiños de bacallau en tempura, empanadillas de bacallau, bacallau ao forno, tosta de grelos e bacallau ou croquetas, arroz con bacallau ou bacallau con xudías brancas entre outras elaboracións.

Os establecementos participantes son Restaurante Casa Pote, Restaurante Cruceiro do Monte, Restaurante El Molino, Emma Tapas & Brunch, Restaurante Tapería Época, Albergue Ideas Peregrinas, Restaurante Jaqueyvi, Restaurante Monte Aloia, Tapería O Albergue, Restaurante O Novo Cabalo Furado, Restaurante O Vello Cabalo Furado, Parador de Turismo San Telmo, Restaurante Cafetería Puro Sabor, Tapería Santiamén e Mesón Tapas e Viños.

Esta oferta gastronómica nos establecementos locais complétase con dúas actividades máis que terán lugar mañá domingo e o luns 25 da man do cociñeiro e director do proxecto Sabores de Sefarad da Red de Juderías, Javier Zafra, acompañado polo cociñeiro do Parador de Tui, Emilio González.

Así o domingo ás 19.00 horas na praza de San Fernando celebrarse “Cociñando a historia. Elaboración e degustación de receitas do libro “Sabores de Sefarad, los secretos de la cocina judeoespañola”. E o luns ás 19.30 horas na Sala Félix Rodríguez ofrecerá a charla “Gastrosimbología, conocer las claves y los mensajes de la cocina judía”. Para estas dúas actividades as prazas son limitadas e é preciso inscrición previa en turismo@tui.gal.