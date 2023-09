O Concello da Guarda retomou o pasado martes, logo do parón no verán, o programa Encontros en familia coa segunda sesión “Se estamos ben, eles estarán ben”. Nesta ocasión tratouse a importancia da relación que hai entre os proxenitores e cal é a súa influencia sobre os fillos.

Esta proposta do Servizo de educación e apoio familiar (SEAF) pretende crear un espazo de reunión para achegar á cidadanía temas actuais que inviten ao debate e a reflexión sobre o papel da familia na sociedade actual e ao mesmo tempo ofrecer un formato máis práctico con recomendacións e orientacións ás familias, profesionais da educación e coidadores.

Na súa organización tívose en conta as preocupacións e demandas das familias e profesionais do ámbito da educación e sanidade que traballan no Concello da Guarda.

En total programáronse sete encontros, sempre en martes, de 19.30 a 21.00 horas, na Casa dos Alonso e están dirixidos por Esteban Figueirido, psicólogo especializado en terapia familiar e Beatriz Arroyo, traballadora social clínica, psicoterapeuta e tanatóloga. A entrada é libre ata completar aforo.

O primeiro deles tivo lugar no mes de xuño e xunto coa presentación do ciclo abordáronse temas tan importantes como a saúde mental, hábitos saudables e o tempo de ocio e familiar. Esta semana celebrouse o segundo e quedan por diante cinco máis. En outubro celebraranse dúas sesións, o día 10 “As condutas autolesivas” e o 24 “O bo uso da tecnoloxía. En novembro outras dúas, o día 7 falarase de “Ruptura de parella” e o 21 de “O acoso escolar”. A última será o 12 decembro “A afectación do duelo ás relaciones familiares”.