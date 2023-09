Os baioneses Nicolás Míguez e Nerea Ferreira recibiron cadanseu premio no Campionato de España Xuvenil e Cadete de Bolos Celta. Nicolás, do Club de Bolos Baredo, proclamouse subcampión da categoría xuvenil individual e cuarto xunto ao seu compañeiro Miro na categorías por parellas. Nerea foi a única muller premiada no torneo, integrante do Club de Bolos Rega, alzouse co bronce na categoría de cadete individual.