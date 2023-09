A Asociación Cabalar Pedroso do Ribadil presentou “O Rito”, un evento que serviu para pechar a tempada 2023 e anunciar unha nova edición 2024 do Curro do Pedroso, que será o 4 de agosto, coincidindo, como sempre, no primeiro domingo do mes.

Os xinetes baixaron a cabalo dende a montaña do Pedroso ata a Casa do Concello da Cañiza, lugar no que se concentrou a veciñanza, entre eles o alcalde Luis Piña, que recibiu ao fundador do Curro, Castor Pablo Rodríguez; ao presidente da asociación, Pablo Álvarez e aos integrantes da mesma. Foi un acto que serviu para lembrar o particular vínculo que dende o inicio dos tempos une aos homes e aos cabalos. Durante esta cerimonia, os símbolos do legado descenderon dende a montaña para ser entregados á máxima institución, o Concello, co fin de ser preservados e custodiados. Así fíxoselle entrega do “ferro”, un útil cabalar que representa a identidade dos animais e a propiedade dos mesmos, e das bandeiras de A Cañiza e de Galicia, como mostra de preservar a identidade cultural e o valor das tradicións.