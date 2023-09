Querido, o grupo galego que este verán conseguiu viralizarse tras debutar no Náutico de San Vicente e estar apadriñado por Leiva, clausurará mañá o seu primeiro festival, o Season Fest, que se está a celebrar en Gondomar dende o xoves.

O Season Fest arrancou cun cartel ateigado de propostas consagradas e emerxentes do panorama indie nacional. Con dous escenarios instalados en dous lugares da localidade, O Parque das Ánimas e a Casa Peralba, o público pode gozar dos distintos concertos programados os catro días que dura un dos festivais máis singulares dos que se celebran en Galicia. Dous recintos que quedan a menos dun minuto da casa do Concello, en pleno centro urbano de Gondomar.

Por outra banda, o Season Fest coincide coa celebración da feira gastronómica itinerante Rilla na Rúa, que se está a empregar como zona gastro do festival.

Concertos

Pablo Novoa & Friends foi o encargado de inaugurar o quinto aniversario do Season Fest. Logo das xornadas de antonte e onte, queda por diante moita música ao longo de toda a fin de semana.

Hoxe sábado o público poderá acceder ao recinto da Casa Peralba ás 12.30 horas, onde está o escenario Fest Galicia, e gozar dos concertos de Xenia (13.00 horas), Aeronave Adolescente (16.15 horas), Margarita Quebrada (17.30 horas) e Anabel Lee (19.30 horas). Xa pola noite, cambio de recinto para gozar no escenario Vibra Mahou instalado no Parque das Ánimas con Divergente DJ, a partir das 20.00 horas. A partir de aí, sucederanse os concertos de Xoel López (ás 21.00 horas), Iván Ferreiro (ás 22.50 horas) e Triángulo de Amor Bizarro (ás 00.45 horas)

O domingo do Season Fest arranca ás 14.00 horas coa banda portuguesa Capicúa. A programación continúa ás 15.00 horas con Abraham Boba Dj Set e seguirá cos concertos de Firmado, Carlota (ás 16.30 horas), Lusillón (ás 17.45 horas), Tarde a todo (ás 19.00 horas) e un dos grupos revelación deste ano, a banda Querido liderada por Andrés Ferreiro, que actuará a partir das 20.30 horas.

Venda de entradas

Dende a organización informaron xa a pasada semana de que os abonos para desfrutar dos catro días do festival xa se esgotaran pero aínda quedaban dispoñibles outro tipo de abonos.

O público que queira asistir ao Season Fest pode mercar as entradas e abonos na súa web, www.seasonfest.es.

Ademais, todas as persoas usuarias do Carné Xove poderán mercar as entradas ao Season Fest cun 15% de desconto. E as menores de 14 anos poderán acceder aos dous recintos de balde.

Elimina o cashless

A organización do Season Fest tomou a decisión de eliminar o pago por cashless “para facilitarlle a vida ao público”. Aseguran que, aínda que saben que mellora os ingresos dos festivais, non é certo que sexa un método que sexa mellor para o usuario. “No Season Fest vés cos teus cartos, pagas cos teus cartos e vaste cos teus cartos, sen facer colas nin cubrir formularios de devolución”, sinalan.

O festival conta unha vez máis co apoio da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Fest Galicia, AIE, Concello de Gondomar, e Vibra Mahou, a plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que crea encontros en torno ao directo. Tamén colaboración de empresas como el Grupo HGA.