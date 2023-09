O Concello de Baiona cualificou de éxito de participación as actividades organizadas con motivo do Día Mundial para a Prevención do Suicidio, enmarcadas dentro do programa “Deporturismo social: un evento transformador”. Unha actividade na que se conxugou exercicio físico (unha andaina polo casco vello) con coñecementos de como actuar ante un problema (o obradoiro “Mitos sobre o suicidio. Factores de protección. Recursos dispoñibles”.