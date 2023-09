A aula CeMIT da Guarda, situada no primeiro andar do centro cultural, acolle a partir do mes de outubro cinco novos cursos de habilidades dixitais, enfocados a nivel básico e de iniciación.

Arrancan os cursos de outono 2023 na Aula CeMIT do Centro Cultural enfocados a nivel básico e iniciación, a data de inicio está marcada para o 2 de outubro e continuarán ata o mes de decembro. Os curso ofertados este outono son: Manexo do ordenador e internet, Editor de textos, Smartphone (novidade), Redes Sociais (novidade) e un curso para cativos de entre 9 e 15 anos. Para obter unha maior información ao respecto así como para inscribirse, as persoas interesadas deben facelo de xeito presencial no centro cultural de xeito, de luns a venres de 17.00 a 20.00 horas, ou chamando ao teléfono 986 61 1850. A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica de Galicia, Rede CeMIT da Xunta de Galicia, configúrase como un importante vehículo para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar as TIC. Conformada por unha serie de aulas públicas de acceso libre e de balde, dotadas de avanzado equipamento informático, audiovisual e multimedia, contan con acceso a Internet e abarcan a totalidade das comarcas de Galicia.