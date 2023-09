Conta atrás para os días grandes das Festas do Cristo no Porriño. Chegados ao mes de setembro a vila engalánase para celebrar unha morea de actividades dirixidas a todos os públicos e gustos. Así, dende a pasada fin de semana véñense sucedendo diversos eventos deportivos, espectáculos, actuacións musicais... que continuarán ata o sábado 23, cando dende o balcón do Concello, o grupo de Teatro Fontevella sexa o encargado de dar o pregón. A lectura correrá a cargo dunha das integrantes, Amparo Tellado a quen o alcalde Alejandro Lorenzo fixo mención especial durante o acto de presentación das festas, “a piques de cumprir 94 anos, Amparo é a actriz galega de maior idade e ten un talento que non deixa a ninguén indiferente. Estou seguro que co seu pregón nos cativará a todos como o fai cada vez que se sube ao escenario”. Xunto a Amparo, estarán os seus compañeiros Adriano, Balbina, Susana, José, Enrique, Daniel, Lola, Valentina, Andrés e Chelo Pampillón, a directora do grupo, que precisamente nestes días celebra o seu 28 aniversario.

Pero antes, queda aínda moita programación por diante. O máis inmediato, esta fin de semana, co Negrita Music Festival que aterra en Porriño coas actuacións de Keva, J Abecia, Carlos González, La Zowi, Traffic House, Cruz Cafuné, Samu Pexe, Rels B e Groove Amigos hoxe, dende ás 16.00 e ata a 1 da madrugada, e de Dani Serra, Carlos López, Cali & El Dandee, Pitty, Melendi e Galician Army mañá, a partir das 17.00 horas e ata a medianoite. Fontes municipais apuntaron que serán arredor de 10.000 as persoas que vibrarán en cada unha das xornadas da que será a última gran cita da tempada estival no sur de Galicia. Este formato que leva xirando por toda España dende abril terá na capital da Louriña a súa última parada logo de Alacante, Barcelona ou Santander. O alcalde destacou a importancia de “acoller un evento desta magnitude, que non só xerará un gran impacto económico no noso pobo senón que contribuirá a posicionalo como un lugar de referencia”. O rexedor agradeceu á organización que “elixira O Porriño para levar a cabo este festival con artistas e músicos de gran repercusión para desfrute da veciñanza e reforzando a nosa aposta por dalo a coñecer e convertelo nun destino cultural e turístico de primeiro nivel”.

E por se non fose xa suficiente, para esta noite tamén están programados o XVI Dirt-track Xacob Agra, organizado polo Motoclub Papaya en colaboración co Concello do Porriño. Será partir das 21.00 horas no velódromo municipal, á mesma hora na que se representará a obra “O Randiña” no centro cultural.

Día do peregrino

Un concerto da Banda de Gaitas de Irmandade de Motevideo, a charla espectáculo de maxia “A igualdade non ten truco”, “Circo menudo... menudo circo + disco music scaffolk” , o Trofeo Festas do Cristo de Baile Deportivo e unha ruta ciclista compoñen a programación da vindeira semana, que rematará o domingo 17 cunha das novidades deste ano, o Día do Peregrino, unha xornada festiva con concertos ao longo de todo o día nas prazas da vila, actuarán Pa ti na ma, Nacional 81 e La Patrulla.

Deporte e música local

Nos días previos á fin de semana grande sucederanse cada tarde a presentación e exhibición dun club deportivo con concertos sorpresa e actuacións dos grupos das asociacións das diferentes parroquias. Así o luns 18 será a queda da Unión Deportiva Atios CF, o martes do CD Pontellas, o mércores do Porriño Industrial CF, o xoves do Porriño Baloncesto Base, o venres do Club Patín e proseguirán na seguinte semana, o luns 25 do Slot Club Porriño, o martes 26 do Club Ximnasia Rítmica e o mércores 27 do Club Balonmán Porriño.

Sete verbenas e dous festivais

El Combo Dominicano marcará o inicio dos días grandes do Cristo. A orquestra amenizará a primeira das sete verbenas nas que tocarán un total de 13 orquestras e grupos entre os que destacan Panorama, o luns festivo, e América de Vigo, que serán os encargados de, xunto a Los Coleguitas, poñer o broche de ouro, o domingo 1 de outubro, xornada na que os protagonistas serán os callos coa celebración da trinta edición desta festa gastronómica. O Louro Valley e Montando o Cristo son outras das citas musicais que se manteñen no programa. O primeiro deles, o venres 22, que traerá consigo a actuación dun artista estelar, aínda por desvelar; e o segundo, o sábado 23, cando terá lugar tamén o espectáculo “Los Gabytos” de Los Payasos de la Tele. Non faltarán tampouco os concertos de bandas de música. Sete agrupacións tocarán en distintas localizacións da vila, ao que hai que engadir a participación da Banda da Brilat na procesión do Cristo, o domingo 24.

ecultura.net

Toda a programación pode consultarse na páxina web ecultura.net, onde se informa de xeito actualizado da celebracións dos diferentes eventos, tendo en conta posibles cambios en función, sobre todo, das condicións climatolóxicas.