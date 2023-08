As Actividades de Verán de Soutomaior están en marcha. Un programa de actividades deportivas, culturais e sociais para rapazada de entre 3 e 14 anos que comezaron o pasado luns, 31 de xullo.

As Actividades de Verán esténdense durante catro semanas, ata o 26 de agosto. Nelas os pequenos e pequenas empadroadas, e previamente inscritas, desfrutarán de numerosas actividades con diferentes formatos para aprender máis sobre o seu concello ao tempo que se divirten.

A primeira semana, ademais de servir de presentación do monitorado e de primeiro contacto cos grupos, tamén supuxo os primeiros momentos de ledicia para os máis pequenos do concello.

Así, o Peirao de Arcade, a Veiguiña Longa de Comboa ou o Pavillón da Montesiña foron algúns dos lugares escollidos polas coordinadoras das Actividades de Verán para levar a cabo estes primeiros días.

Entre as actividades realizadas na primeira semana destacan o rastrexo de pistas realizado no Lago de Castiñeiras ou as xornadas de tiro con arco, impartidas pola empresa local Cazarco, e pickleball.

Na segunda semana, centrada nas actividades acuáticas, os pequenos e pequenas puideron ir ao Aquapark Fafe, en Portugal. Outro grupo de rapazada fixo a tradicional visita ao Aquapark de Cerceda, na Coruña, onde puideron desfrutar dunha gran xornada. Ademais, os máis cativos desfrutaron de inchables acuáticos no Peirao de Arcade.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, sinalou que “o obxectivo das Actividades de Verán é poñer en valor todo o potencial que ten Soutomaior para que a rapazada, que son o verdadeiro futuro do concello, coñeza un pouco do lugar no que vive. Iso sen esquecer que o máis importante é que se divirtan e que pasen un bo rato mentres fan diferentes actividades”. Ademais, o alcalde de Soutomaior tamén destacou que “este ano haberá moitas novidades e sorpresas que farán que as Actividades de Verán 2023 sexan inesquecibles”.