Tomiño lamenta o pasamento do escultor José Antúnez Pousa, aos 77 anos, nado en Estás e veciño deste municipio.

O escultor tomiñés, Antúnez Pousa, naceu en Estás no ano 1945.

Desde neno interesouse pola escultura e con 14 anos iniciou os seus estudos en Vigo. Grazas a unha bolsa da Deputación de Pontevedra continuou a súa formación en Madrid, ao ingresar na Escola de Artes e Oficios.

De familia de canteiros, este artista tiña un don para esculpir granito de Galicia, sendo capaz de traballalo ata crear obras tan persoais como a da obra que preside o porto guardés. O monumento ao mariñeiro, de 1991 é unha das súas principais obras feitas en pedra e esta dedicada aos mariñeiros que saen a diario ao mar.

A súa ampla obra pode visitarse por toda a comarca do Baixo Miño. Destaca o conxunto escultórico de San Campio de Lonxe en Figueiró e tamén o Meixoeiro, na praza do Seixo en Tomiño, como tamén o impresionante Monumento ao Mariñeiro, no porto da Guarda, entre outras.

Antúnez Pousa foi distinguido polo Concello de Tomiño no ano 2014, xunto con Magín Picallo e Xuxo Vázquez, pola súa traxectoria, que contribuiu a poñer a Tomiño no mapa das artes a nivel internacional.

Desde o Concello tomiñés fixeron públicas as condolencias á súa familia, amizades e achegados. Ficará para sempre como unha referencia artística e escultórica de Tomiño.