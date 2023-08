O Concello de Salvaterra de Miño continuará todo este mes con propostas musicais, de diversión e tamén de gastronomía e viño para a veciñanza e os seus visitantes.A proposta para esta noite e a quinta edición do Imos de Guateque. O Concello convida a todas e todos a achegarse a Salvaterra para lembrar a música dos anos 60, 70, 80 e 90’s no recinto amurallado.

Trátase dunha festa gratuíta a partir das 22.00 horas, aberta a todas as idades e á que se recomenda asistir vestidos segundo a moda daquela época: Pantalóns de campá, blusas de algodón, traxes axustados, vestidos e camisas de lycra, cores chamativas, turbantes...

Neste gran guateque non faltará photocall, exposición de coches e motos antiguas e sorteos como o dunha viaxe a Benidorm para as persoas que vaian disfrazadas.

Despois desta fin de semana, Salvaterra continuará enchendo o verán de actividades de lecer para todas as idades.

O luns, 14 de agosto, o parque da Canuda acollerá unha divertida festa da espuma con animación infantil a partir das 18.00 horas. Pensada para nenas e nenos pero apta tamén para toda a familia, recoméndase asistir con bañador, lentes de piscina, chanclas e toalla.

A proposta é de dúas sesións de cinema ao aire libre ideadas especialmente para a cativada. O xoves 17 de agosto proxectarase “Minions El origen de Gru” e o venres 18 “Padre no hay más que uno 3”. Ámbalas dúas ás 22.00 horas no recinto amurallado.

E se hai unha festa que destaca do verán en Salvaterra é a dedicada aos viños da subzona do Condado do Tea da D.O. Rías Baixas. Será o broche de ouro ao Verán Cultural. A LXIV Festa do Viño do Condado do Tea que se celebrará con moita música e degustación os días 25, 26 e 27 de agosto, no recinto amurallado. O venres, 25 de agosto, será a inauguración con concertos de “Lucky Duckies” e “A Roda”. O sábado, 26 de agosto, os concertos serán de “SondeSeu” e “Fanfarria Taquikardia”. Finalmente, o domingo 27 de agosto, a música que animará a degustación será a de “O Fiadeiro”, “La Sombra de Justine” e “La Patrulla”.