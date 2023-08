Logo da boa acollida en xullo, o Concello de Redondela continúa este mes de agosto e amplía os seus “Roteiros ambientais”. Son percorridos ideados para potenciar o ecoturismo e a concienciación a través da educación ambiental, para a veciñanza e os visitantes. A pé, en kaiak ou en bicicleta. De día ou de noite. Son máis de 20 percorridos, a maioría deles gratuítos.

Todos os luns de agosto é posible coñecer a vila, ás 18.00 horas, cunha visita guiada.

Hoxe a noite está programada unha ruta nocturna pola praia de Cesantes. Mentres que mañá está prevista unha ruta polo porto e a punta de Cesantes.

A ruta nocturna pola praia de Cesantes repetirase este luns, 14 de agosto.

En Kaiak. Redondela tamén ten orgainzados roteiros en kaiak que terán lugar pola enseada de San Simón (17 de agosto), pola Portela (24 de agosto), e Meirande (28 de agosto). O custo de cada un dos paseos en kaiak será de 15 euros por persoa.

Pola súa banda, os roteiros pertencentes á “Redondela Mariñeira”, incluirán o roteiro de marisqueo a pé, o sábado 19 de agosto, ademais dos roteiros do porto. Neste caso participar neles ten un custo de 3 euros por persoa.

A maiores, Redondela ofrece percorridos pola Rede Natura de Cesantes, polo río Maceiras, polo litoral de Soutoxuste, pola praia de Cesantes, polo Porto e Punta de Cesantes, polo río Fondón, pola Portela ou polo patrimonio histórico de Rande. Ademais, realizarase un roteiro de visión de ceo nocturno o martes 22 de agosto. A estas, súmanse outras propostas en bicicleta. Máis información na web do Concello. Reserva de praza no 986401713 ou no mail turismo@redondela.gal.