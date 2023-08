A concellería de Igualdade do Porriño, que dirixe Carolina González, organiza unha nova actividade para este verán dirixida aos rapaces e rapazas de 3 a 12 anos de idade co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral da veciñanza porriñesa. Aquelas persoas interesadas en dar cunha alternativa de coidado e diversión para os seus fillos ou fillas entre o 14 de agosto e o 8 de setembro teñen esta opción na Vila do Louro, para a franxa horaria de 9.00 a 14.00 horas.

Esta actividade desenvolverase dentro do proxecto “Medidas de impulso por unha mellora na búsqueda de emprego e incorporación ao mercado laboral das mulleres con cargas familiares” cofinanciado pola FEMP e IMS, no marco do convenio suscrito o 31 de marzo de 2023. As prazas están limitadas a 50 participantes e a selección realizouse previa baremación por orde de rexistro de entrada, tendo prioridade as nenas e nenos empadroados no Porriño.