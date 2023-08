O Certame de Pintura ao aire libre Antonio Fernández volverá o domingo, 20 de agosto, ás rúas de Cerveira e Tomiño.

Unha edición máis está organizado pola Eurocidade coa colaboración da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Será a décimo primeira edición deste certame que busca achegar ás e aos amantes da pintura á contorna para que recollan in situ calquera paixase do percorrido establecido no mapa.

As persoas interesadas poden inscribirse de forma gratuíta ata o venres 18 de agosto, a través da páxina web da Eurocidade Cerveira-Tomiño. A inscrición será por rigorosa orde de rexistro e, unicamente en liña, non se permitirán inscricións presenciais no propio día do certame.

As persoas participantes deberán presentarse o día do certame entre as 9.30 e as 11.30 horas (8.30 e 10.30 horas de Portugal) na Aula Museo Antonio Fernández de Goián para que a organización sele e numere o soporte que se empregará para a elaboración do cadro.

As obras rematadas serán presentadas, sen asinar e co título no reverso, xunto co cabalete, para a súa exposición na Praza Pintor Antonio Fernánez entre as 17.00 e as 18.00 horas para a súa cualificación por parte do xurado, composto por personalidades vinculadas ao mundo das artes.

O fallo emitirase ás 18.30 horas. En total repartiranse máis de 2.600 euros en premios nas tres categorías participantes: infantil, ata 12 anos; xuvenil, de 12 a 17 anos; e persoas adultas.

Os premios son outorgados polo Concello de Tomiño, a Fundaçao Bienal de Arte de Cerveira e a Comunidade de Montes de Goián.