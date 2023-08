O Festival Groba agasallará a Ponteareas con oito concertos

Ponteareas albergará a undécima edición do Festival Groba desde hoxe e ata o venres, 18 de agosto, en especial homenaxe ao Mestre Groba na primeira edición sen a súa presenza tras o seu falecemento, aos 92 anos, o pasado 31 de decembro de 2022.

Durante sete días, músicos nacionais e internacionais sumaranse á Orquestra de Cámara Galega para dar vida a algunhas das obras máis insignes do compositor máis prolífico de Galicia e a moitas outras que influíron no seu quefacer creativo. Serán oito concertos con entrada gratuíta.

Nesta XI edición vaise estrear a obra seleccionada do mestre Groba, “Suite Laxeiriana”, unha peza inspirada na obra do pintor galego. Do mestre Groba tamén soarán ‘Danza de Alba’, os concertos para violonchelo e cordas ‘Añoranzas’ e ‘Canto de berce’, ‘Catro bagatelas’, ‘Carpe Diem’, unha selección dos ‘Microconcertos’ e do ballet ‘Danzas meigas’ e a suite ‘Grovias’.

Ademais da orquestra residente do festival, Orquestra de Cámara Galega, esta edición contará coa presenza da internacionalmente prestrixiosa frautista coreana JasmineChoi, os violinistas Benjamin Morrison de Nova Zelandia, Petteri Iivonen de Finlandia, o violista chino Wen Xiao Zheng, o violonchelista bielorruso Georgi Anichenko e o flamante solista da Orquesta Nacional de España, o estremeñoJoaquín Fernández. Tamén actuará a fantástica pianista italiana Elisa D’Auria e, un dos referentes pianísticos habituais no prestixioso Festival de Verbier, Julien Quentin.

Destaca tamén o concerto dirixido aos máis pequenos no que o DuoIndigo interpretará O Carnaval dos animais de C. Saint-Saënse e continuarase co Programa de Mentonship iniciado na pasada edición. Este ano coa participación da Boston StringAcademy, institución americana, que asume a titorización con clases dos artistas convidados.

Programa

O escenario dos concertos irá cambiando; algúns días será o auditorio municipal e outros, o Covento de Canedo.

O festival inaugúrase esta noite, a partir das 21.00 horas, co concerto no Auditorio Municipal de Ponteareas da Orquestra de Cámara Galega con R. Groba , Danza de Alba, R. Groba · “Añoranzas” Concerto para cello, O. Respighi , Aires e Danzas, R. Groba , Carpe Diem.

Mañá domingo, no auditorio municipal terá lugar a actuación de R. Groba con Danzas meigas para piano (selección I) e R. Strauss, Sonata para violín e piano Op. 18.

O luns 14 actuará D. Shostakovich con Cinco pezas para dous violíns e piano; R. Groba, Danzas meigas para piano e J. Turina , Cuarteto con piano en la menor.

O martes 15, terá lugar a actuación de R. Groba , Microconcertos para violín e cello, E. Grieg, Suite Holberg e R. Groba coa estrea de Laxeirana.

O mércores, 16 de agosto, o Auditorio contará cun concerto de D. Shostakovich, Allegro do Cuarteto, R. Schumann, Tres Romances op 94 e J. Brahms, Quinteto en fa menor op 34.

O xoves 17, Ponteareas acollerá un concerto especial para nenos e nenas ás 12.00 horas no Auditorio a cargo de C. Saint Saens co entroido dos animais. Ás 21.00 horas no convento de Canedo actuarán J. Sibelius, Trío para cordas en la, R. Groba, Catro bagatelas para cuarteto de cordas e L. van Beethoven con Serenade para frauta, violín e viola op 25.

A última xornada do festival será a do venres 18. Finalizará o festival no auditorio coas actuacións de R. Groba con Suite Grovios, A. Vivaldi con Concerto RV 127 e concerto para frauta e cordas op 10 nº 3 Il gardellino, e para finalizar, actuación de N. Rakov con Sinfonietta.