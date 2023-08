O Concello do Porriño executa obras de reacondicionamento e mellora do Parque Piñeiro, en Torneiros. Esta é unha área de xogo que serve de punto de encontro dos nenos e nenas da parroquia e ata un total duns 800 pequenos e pequenas que residen na contorna, ademais do alumnado dos centros educativos próximos que o utilizan como espazo de aprendizaxe ao aire libre. “A situación que presentan moitos dos elementos instalados nesta área infantil poñen en perigo a seguridade dos nenos e nenas que diariamente concorren ao mesmo, polo que resultaba imprescindible a súa reparación”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo. O proxecto, que conta cun orzamento de 44.103 euros, reacondicionará un espazo de 1.300 metros cadrados e inclúe a creación unha nova área de xogo, ampliando a oferta de actividades de lecer.