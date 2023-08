A programación de agosto culminará cunha das festas máis queridas polos tudenses. O sábado 19 será a XI Festa do Miño, que comezará coa romaría e o descenso popular en Caldelas ao mediodía. O Descenso Internacional do Miño será pola tarde, organizado polo Club Kaiak Tudense.

A partir das 20.00 horas está previsto que se celebre na rúa Compostela a Festa Gastronómica, organizada pola Concellería de Cultura. Nela participarán as distintas asociacións culturais tudenses que serán as encargadas de elaborar pratos tradicionais da gastronomía local nunha proposta que ten colleitado gran éxito en edicións anteriores.

En engadido, actuará Troula Animación, Latexo Percusión e Rolling Band, que porán música as últimas horas da festa.

Concertos

Antes da Festa do Miño haberá concertos en Tui. O luns 14, Acevedos Delgados e Pacheco Bros actuarán na Corredoira e na praza do Concello. Mentres que o venres 18 ás 21.00 horas, na praza de San Fernando, celebrarase o XXVIII Festival de Bandas de Música, no que a Banda de Música Popular de Tui será a anfitrioa e actuará a Banda de Música Unión Musical de Tenorio.