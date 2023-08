A programación cultural deste verán no Rosal está chea de actividades ao aire libre que non só se celebran no centro da localidade, senón que se emprazan en distintos puntos do concello.

Despois de moitas noites de maxia, música e festivais, chegan novas propostas de lecer pensadas para públicos de todas as idades. O vindeiro venres, 18 de agosto, San Vicente en Marzán acollerá a actuación musical de Que de que, e o sábado 19, será a Abadía Eiras o escenario para o Cuarteto do pianista vigués Sergio de Miguel. A programación cultural de agosto culminará coa proxección de dous filmes con moi boa crítica que se poderán gozar ao aire libre. O xoves, 24 de agosto, será a comedia “Cuñados” a que se visionará, ás 21.30 horas, na praza de Novás, mentres que o martes 29 de agosto será a quenda de “Matria”, na praza de Fornelos. Unha oferta cultural aberta a todos os públicos e aos diferentes barrios do municipio do Rosal. Patrimonio guiado O Rosal posúe un patrimonio cultural e etnográfico de gran valor e coñecelo é posible tamén este verán a través das visitas guiadas que organiza o Concello para a veciñanza e para os visitantes. Os populares muíños do Folón e do Picón poderán coñecerse dentro de este programa con rutas de balde e abertas a todos os públicos que se celebran todos os xoves de agosto. As visitas realízanse pola tarde, con saída ás 19.00 horas da área de recepción dos muíños. Dende o Concello recoméndase a todas as persoas participantes que acudan con auga e calzado cómodo e apropiado. Por outra parte, o Museo do Cabaqueiro tamén está aberto ao público este mes para visitas libres previa solicitude todos os xoves. As persoas interesadas poderán achegarse a este museo situado na planta baixa da Cámara Agraria, na rúa Ramón Franco, 2, de 11.00 a 13.00 horas. As persoas interesadas en participar tanto nas visitas guiadas aos muíños como en coñecer con visita libre o Museo do Cabaqueiro deberán enviar un correo electrónico a visitasguiadas@orosal.gal ou chamar aos teléfonos 986 62 50 00 ou 682 19 48 72.