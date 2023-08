A piscina municipal de Salceda de Caselas acolle este verán cursos de natación para nenas e nenos nados entre 2009 e 2019.

As clases impártense en horario de mañá e dividíronse en dúas quendas mensuais; xullo e agosto.

Moitos destes nenos e nenas asisten a clases de natación durante o curso escolar e con esta aprendizaxe extra no verán, e ao aire libre, melloran a súa técnica, ao mesmo tempo que se divirten e fan amigos e amigas. Outros aproveitan esta oportunidade na localidade e coas temperaturas do verán para iniciarse no deporte da natación.

Aquelas e aqueles que finalizaron as súas clases en xullo recibiron un diploma acreditativo da súa asistencia e aprendizaxe. Este mes de agosto estanse a impartir novas clases tamén.

O horario de apertura da piscina municipal ao público en xeral é polas tardes de 15.00 a 21.00 horas, de luns a domingo.