Unha das festas gastronómicas máis multitudinarias e agardadas do verán celébrase na Cañiza, coincidindo co festivo nacional, o vindeiro martes 15 de agosto. A Festa-Feira do Xamón está declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia.

O xamón é o seu protagonista e o lugar de celebración, a Carballeira do Cacharado; dous motivos de peso para o seu éxito de asistencia ano a ano e previsiblemente tamén nesta 57 edición.

Programa

As actividades festivas comezarán o martes, 15 de agosto, ás 11.00 horas. A festa incluirá a celebración da seu admirada “VIII Competición de cortadores profesionais de xamón”, polo que por oitavo ano consecutivo haberá tamén xamón cortado a coitelo, xa que todas as racións de xamón cortadas a man no concurso destinaranse á venda, garantindo a súa máxima frescura.

Desde as 11.00 horas venderanse os tickets para a compra das racións da Xornada Gastronómica matinal, que será de 11.00 a 14.00 horas.

Ás 12.00 horas está previsto o desfile da comitiva do xamón dende a Casa Consistorial ata a Carballeira do Cacharado. De 12.30 a 13.30 horas, actuacións do Grupo de Gaitas Barallocas da Cañiza, do Grupo da Asociación Cultural Santa Cristina de Valeixe e da Charanga Noroeste.

A entrega dos premios do Concurso de Cortadores de xamón será ás 14.30 horas e tamén se fará un sorteo de 3 xamóns.

Avanzada a tarde, ás 19.00 horas, celebrarase o Torneo de fútbol “Trofeo Festa do Xamón” no campo de Fútbol do Vieiro; ás 19.00 horas será o espectáculo infantil de animación “A Bailar no Verán”, a cargo da Compañía Animar-t, na rúa Oriente. Pola noite, ás 22.30 horas, verbena amenizada polo Grupo La Nave na rúa Antonio Facorro e pola orquestra Gran Parada, na Praza Maior.

12, 13 e 14 de agosto

Previamente á Festa-Feira do Xamón, esta fin de semana xa haberá actuacións na Cañiza. Hoxe, ás 23.00 horas, concerto de María do Ceo e da Banda de Gaitas de Paramos, de Tui, na Praza Maior.

Mañá, ás 18.00 horas, A Cañiza acollerá o seu popular Obradoiro do Bocata de Xamón para toda a familia na rúa Oriente, mentres que pola noite, ás 22.30 horas, actuará a banda Top Secret e a discoteca móbil “Radikal” na Praza Maior.

O luns,14 de agosto, A Cañiza acollerá moitas actividades previas á Festa-Feira do Xamón. Ás 12.00 horas, ruada cos centenarios Cabezudos acompañados polo Grupo de Santa Cristina de Valeixe. Sairán da Casa Consistorial, na rúa Oriente,11. Pola tarde, ás 19.00 horas, A Cañiza dará a oportunidade de participar nunha Master Class de corte de Xamón e cata de viños diante da Casa do Concello aberta ao público en xeral, aínda que o aforo é limitado. Pola noite, ás 22.30 horas, verbena amenizada polo Grupo Alkar, na rúa Antonio Facorro, e a orquestra Saudade, na Praza Maior.

“Preparamos unha completa programación, deseñada para satisfacer todos os gustos e públicos. O noso obxectivo é ofrecer a mellor das festas e traballar para que todos os que nos visiten nestes días nos recorden con agarimo e volvan á nosa vila” apunta o alcalde cañicense, Luis Piña.