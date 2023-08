Baiona acollerá a XXXVIII Carreira Pedestre Popular “Andar e Correr” o vindeiro domingo, 20 de agosto, a partir das 10.00 horas. Nesta edición xa se inscribiron preto de 500 corredores e corredoras e deuse un paso máis aló na procura de novas persoas participantes para o que se realiza unha campaña a pé de rúa cunha acción específica de captación e potenciación do deporte en Baiona.Á xa tradicional promoción municipal da carreira, esta edición 2023 complementarase cunha rechamante acción na que se repartirán adhesivos cun código QR, que leva directamente a través do teléfono ao formulario de inscrición, polo Casco Vello e polas rúas da localidade para animar aos viandantes para participar no evento deportivo.✅ Unha tradicional proba, organizada pola Concellería do Deportes do Concello de Baiona, que este ano pretende achegarse máis á cidadanía baionesa e a todas aquelas persoas que queiran vir ata a Vila de Baiona a percorrer os bonitos quilómetros polos que se disputa esta proba. Nesta nova edición os atletas e as atletas pasarán por monumentos emblemáticos como o Cruceiro da Santísima Trindade, Santa Liberata, a subida de San Antón, Baredo para regresar polo Rompeolas ao emblemático parque baionés.