O vindeiro xoves, 24 de agosto, o Pazo de Pegullal, en Salceda de Caselas, vai acoller ás 20.00 horas un concerto de Lulavai, un cuarteto de arpas integrado por catro mulleres: Lorena Reinaldo, Paula Oanes, Josefa Fernández e Elena Paz.

Un cuarteto feminino no que o protagonismo das arpas e a harmonía das súas voces dan vida a un estilo propio e único chamado Lulavai.

Coñécense en 2005, cando formaban parte da Orquestra Folk Sondeseu baixo a dirección do arpista e ex compoñente de Milladoiro, Rodrigo Romaní.

En 2008 deciden emprender este novo proxecto musical, onde a sonoridade de 4 arpas e 4 voces fúndense para interpretar cun son moi orixinal temas tradicionais e de autor galegos.

Publican o seu primeiro álbum no 2010, “CorDasVerbas”, editado por Sul Producións, que as leva a multitude de escenarios, desde Galicia ata o País Vasco, Segovia, Portugal ou Francia. Logo chegou “Lémbrame un soño”, o seu segundo traballo discográfico, con temas de composición propia que combina a tradición galega con outras músicas do mundo.