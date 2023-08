A Festa da Lamprea Seca de Arbo acada esta fin de semana a súa 28 edición. Será a segunda edición coa declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. A cita gastronómica comezou xa onte e continuará toda a fin de semana con gastronomía, música e deporte.

Os postos de degustación de lamprea foron inaugurados pola tarde na Carballeira de Turbela, onde continuarán instalados toda a fin de semana para divulgar as diversas preparacións da lamprea afumada. Asada, rebozada, rechea, con fideos… acompañada dos mellores viños da D.O. Rías Baixas constitúe un prato moi axeitado para o verán e para saborear ao aire libre.

A lamprea seca é un exquisito afumado que admite o recheo de ovo e xamón e que tamén pode tomarse con fideos e tirabeques, en empanada, á brasa, etc. Os arbenses comezaron a preparala así, afumada, para a súa conservación fóra de tempada (de febreiro a maio). Co tempo, a evolución e innovación da súa preparación, ten conseguido que a lamprea seca teña o seu propio espazo e festa en Arbo. Deixando de ser unicamente un entrante, para converterse nun prato con preso propio para ser o eixo ou principal dun xantar ou dunha cea.

De feito, nos últimos anos, cada vez máis visitantes incorporan, tamén fora de tempada, a lamprea, na súa variedade seca, aos xantares que desfrutan nos restaurantes da localidade.

A degustación culinaria contará coa actuación grupos folclóricos, charangas... O recinto conta con zona de picnic con mesas e sombra e, en engadido, a xornada poderá aproveitarse para visitar o Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea, “Arabo”, situado fronte ao recinto.

Hoxe a programación comezará cunha andaina popular ás 10.00 horas. A quinta edición dunha ruta a pé que desta vez consistirá nun percorrido de 8 kilómetros. Partirá ás 10.30 horas do Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea “Museo Arabo”, a dificultade será media-baixa, e rematará na Carballeira de Turbela.

Será das 11.00 horas en adiante cando se poidan pedir as racións de lamprea seca nos postos da Carballeira de Turbela.

A música comezará a soar cara as 12.30 horas da man do grupo Tonichi e Pacheco.Pola noite a partir das 22.00 horas os asistentes poderán gozar do concerto do grupo Mel de Meiga.

Mañá domingo a xornada arrancará de novo cunha proposta deportiva para toda a familia. Ás 10.00 horas sairá a festa da bicicleta desde a Praza do Concello e chegará á Carballeira de Turbela. De novo será contra as 11.00 horas cando comece unha nova xornada de degustación nos postos da carballeira. A música e o baile que ambientarán a festa correrán por conta do grupo folclórico A.C. A Vella Barca ás 12.00 horas e ás 13.00 horas será o turno do grupo Son das Tabernas.

Festa da Bicicleta

O Concello de Arbo, organiza para mañá a tradicional “Festa da Bicicleta”, coincidindo coa XXVIII edición da Festa da Lamprea, e coa a colaboración da Asociación LimpreBike. A saída está proxectada para ás 10.30 horas dende a Praza do Concello e as inscricións realizanse a través da páxina www.festadalamprea.gal. A marcha rematará na Carballeira de Turbela, onde os participantes poderán participar noutras actividades lúdicas e culturais que terán lugar ao longo do día. Os menores deberán ir acompañados dun adulto e é obrigatorio o uso de casco durante todo o percorrido na bicicleta.