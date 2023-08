A biblioteca viaxa polas praias de Soutomaior

Regresa BiblioVerán a Soutomaior. Dende a pasada semana e ata o 31 de agosto a biblioteca trasládase a diferentes espazos exteriores do Concello, lugares de lecer sobre todo para os máis pequenos, co fin de achegar os servicios que ofrece a biblioteca municipal Luís Seoane e moitas outras actividades relacionadas coa lectura.

Se no verán pasado comezárase esta iniciativa na carballeira do Peirao de Arcade, nesta ocasión esténdese a outras dúas localizacións máis: a praia da Xunqueira, tamén en Arcade, e a Veiguiña Longa, en Camboa.

O obxectivo é manter o hábito lector ao longo da época estival. Así neste espazo pódense realizar préstamos de libros, facer devolucións, lecturas in situ e moito máis sen ter que desprazarse ao local da biblioteca.

O servizo é itinerante e está operativo en horario de tarde, entre as 17.30 e as 20.00 horas. Os martes establécese na carballeira do Peirao de Arcade, a carón da Praia da Muxeira; os mércores será a quenda da Veiguiña Longa, en Comboa e os xoves na Praia da Xunqueira, en Arcade.

Durante este período calquera persoa, de calquera idade, pode ler ou facer consulta independentemente de se é ou non posuidora do carné da biblioteca; realizar devolucións e préstamos no caso de telo e ofrecéndose tamén a oportunidade de poder facelo no momento, amosando o DNI e cubrindo unha solicitude.

O material dispoñible no punto son libros, cómics, contos, novela xuvenil e novela de adultos.

Actividades

A maiores de poder consultar os fondos da biblioteca municipal organízanse actividades de balde para a cativada, cuxas praza cóbrense por orde de chegada no mesmo momento. Así están programados contacontos, obradoiros elaboración de marcapáxinas e de chapas, representación de obras de teatro e outras actividades co obxectivo de que a rapazada sexa parte activa do programa e estea involucrada co BiblioVerán.