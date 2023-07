O deporte volve ocupar este verán a Praza Arquitecto Antonio Palacios do Porriño. Co fin de promover a actividade física e dar unha alternativa de ocio saudable á veciñanza, profesionais cualificados imparten clases de zumba e pilates abertas a todo o público, nenos, mozos e maiores, gratuítas e sen necesidade de inscrición previa. Organizadas polo Concello, serán durante os meses de xullo e agosto, os martes e xoves son as de zumba e os mércores as de pilates, todas elas de 21.00 a 22.00 horas.