As augas do río Miño e as beiras dun lado e outro da fronteira serán o escenario natural do espectáculo que abrirá a undécima edición do IKFEM (International Keyboard Festival & Masterclass) Festival Tui-Valença.

“Se xa se superou a sorpresa de ver e oír a 20 pianos soando ao unísono na Ponte Internacional, agora o desafío é aínda maior, un piano flotante, acompañado dun violonchelo nun concerto/experiencia visual e sonora que navega entre a mini opera pop e a traxedia antiga. A obra titúlase “Dois sistemas solares”, creada pola artista Delphine Coutant, unha muller que se autodefine como unha trobadora do século XX’, poetisa, compositora, música….”, así o explicou a directora do IKFEM, Andrea González, durante o acto de presentación do festival en Santiago de Compostela. Do 20 ao 25 de xullo Tui-Valença converterase na capital cultural da península cunha rica maridaxe de músicas de España, Portugal, Cabo Verde, Cuba e cunha mirada especial á lusofonía como lingua de converxencia de culturas. Nomes propios de traxectoria como Vitorino Almeida, Katia Guerreiro ou Cremilda Medina compartirán escenarios de gran valor histórico, como a Fortaleza de Valença ou a Catedral de Tui. Entre as grandes novidades desta edición está a posta en marcha de IKFEM Creativa, un espazo vivo onde promocionar de maneira colaborativa o talento local galego e portugués: música, gastronomía, danza, moda, pintura, literatura, teatro, entre outras disciplinas.